Сенат США опубликует текст соглашения по охране южной границы в ближайшие дни

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Сенат США до ближайших выходных собирается опубликовать текст соглашения по мерам ужесточения охраны границы с Мексикой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на лидера демократов в верхней палате конгресса Чака Шумера.

Он добавил, что процедурное голосование по указанному документу состоится до следующей среды, 7 февраля.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что готов принять новые жесткие меры по пресечению нелегальной миграции в США при одобрении конгрессом соответствующего законопроекта.

Взамен американский лидер призвал конгресс одобрить его запрос на цели национальной безопасности, включая помощь Украине и финансирование дополнительных усилий по охране и патрулированию границы.

Чак Шумер уже заявлял, что работа в сенате США над сделкой по согласованию дополнительной помощи Киеву и защите американской границы идет крайне тяжело. По его словам, и демократы, и республиканцы должны "отключить внешний шум" и закончить данную работу.

Байден заявил, что собирается закрыть границу для нелегальных беженцев из Мексики