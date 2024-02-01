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01 февраля, 13:07

Политика

Рогов заявил об истерике на Украине из-за отказа суда ООН признать РФ агрессором

Фото: Alessandro della Valle/Keystone via AP, Pool

Отказ Международного суда ООН признать РФ государством-агрессором вызвал истерику на Украине. Об этом рассказал председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП России Владимир Рогов, передает РИА Новости.

С его слов, если бы суд ООН удовлетворил претензии Киева, то разрушил бы мировую систему судоустройства, продемонстрировав предвзятость и ангажированность. Он предполагает, что украинские власти могут начать мстить судьям и дискредитировать их.

Украина подала иск против РФ в Международный суд ООН в январе 2017 года. Киев потребовал признать действия Москвы в Донбассе нарушающими Международную конвенцию по борьбе с финансированием терроризма, а в Крыму – нарушающими Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

В январе текущего года Международный суд ООН рассмотрел жалобы и требования Украины к РФ. Судьи решили, что большинство из них не имеет под собой никаких оснований.

Также зампостпред РФ при ООН Мария Заболоцкая сказала, что Россия ждет извинений за обвинения в дискриминации украинцев и крымских татар. По ее словам, Москва также ждет гарантий того, что такие ситуации больше не повторятся.

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