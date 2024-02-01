01 февраля, 13:07Политика
Рогов заявил об истерике на Украине из-за отказа суда ООН признать РФ агрессором
Фото: Alessandro della Valle/Keystone via AP, Pool
Отказ Международного суда ООН признать РФ государством-агрессором вызвал истерику на Украине. Об этом рассказал председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП России Владимир Рогов, передает РИА Новости.
С его слов, если бы суд ООН удовлетворил претензии Киева, то разрушил бы мировую систему судоустройства, продемонстрировав предвзятость и ангажированность. Он предполагает, что украинские власти могут начать мстить судьям и дискредитировать их.
Украина подала иск против РФ в Международный суд ООН в январе 2017 года. Киев потребовал признать действия Москвы в Донбассе нарушающими Международную конвенцию по борьбе с финансированием терроризма, а в Крыму – нарушающими Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
В январе текущего года Международный суд ООН рассмотрел жалобы и требования Украины к РФ. Судьи решили, что большинство из них не имеет под собой никаких оснований.
Также зампостпред РФ при ООН Мария Заболоцкая сказала, что Россия ждет извинений за обвинения в дискриминации украинцев и крымских татар. По ее словам, Москва также ждет гарантий того, что такие ситуации больше не повторятся.
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