Постпред США при ООН назвала абсолютным успехом заседание Совбеза по Украине

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Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд назвала абсолютным успехом заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине.
"Мы позволили миру услышать то, что мы слышали от русских, и мы смогли опровергнуть их дезинформацию и их пропагандистскую кампанию", – сказала Томас-Гринфилд NPR.
Томас-Гринфилд добавила, что российская сторона была против проведения данного заседания, однако оно состоялось и показало, что мир согласен с американцами.
Решение о заседании по ситуации вокруг Украины было принято процедурным голосованием: при нем за тот или иной итог должны проголосовать минимум девять членов Совбеза ООН из пятнадцати.
Между тем первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал заявления США об угрожающем поведении Москвы в отношении Украины предложением обсудить "собственные беспочвенные обвинения и предположения".
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