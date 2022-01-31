Постпред США при ООН заявила, что Россия угрожала начать боевые действия

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Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совбеза ООН по ситуации вокруг Украины заявила, что Россия угрожала военными действиями.

Она добавила, что российская сторона таким образом требует выполнять ее требования. Однако, как сообщает RT, о каких требованиях идет речь, Томас-Гринфилд не уточнила.

Решение о заседании по ситуации вокруг Украины было принято процедурным голосованием – при нем за тот или иной итог должны проголосовать минимум девять членов Совбеза ООН из пятнадцати.

Между тем первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал заявления США об угрожающем поведении Москвы в отношении Украины предложением обсудить "собственные беспочвенные обвинения и предположения".

