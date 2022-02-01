Орбан поблагодарил Путина за заключение соглашения с "Газпромом"

Фото: Москва 24/Михаил Колобаев

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поблагодарил Владимира Путина за заключение соглашения с "Газпромом", сообщает РИА Новости.

Орбан находится в Москве с рабочим визитом. По его словам, Будапешт рассчитывает на увеличение поставок газа.

Речь идет о контракте, который стороны заключили в сентябре 2021 года. Соглашение предусмотрено на 15 лет. За это время Венгрия рассчитывает получить 4,5 миллиарда кубометров газа по двум маршрутам – через Австрию и Сербию.

Ранее сообщалось, что Орбан рассчитывает обсудить в Москве проект строительства атомной электростанции "Пакш-2", подготовленный совместно с Росатомом. Реализация проекта начнется в первой половине 2022 года.