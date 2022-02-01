Минск пригрозил жесткими мерами на прекращение Литвой транзита калия

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Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко пригрозил жесткими симметричными мерами на прекращение Литвой транзита белорусского калия. Об этом сообщает RT.

"Решение принято, оно коснется железнодорожного транспорта, который следует с территории Литвы", – сказал Головченко, добавив, что Минск обратился к литовской стороне для проведения переговоров по данному вопросу.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2022 года Белоруссия введет продовольственное эмбарго против товаров из стран, которые применяют санкции в отношении Минска.

Уточняется, что постановление Совета министров "О применении специальных мер в отношении отдельных видов товаров" не коснется товаров, ввозимых для личного потребления.

