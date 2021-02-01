Франция считает недостаточными принятые санкции против России

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Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон считает, что санкции, которые приняты в отношении России, недостаточны, сообщает RT.

"Ясно нужно сказать, что принятых санкций недостаточно. Надо идти дальше", – сообщил дипломат.

Он добавил, что на рассмотрении вариант "Северного потока – 2", но "это решение Германии, потому что трубопровод находится там". По словам Бона, у Парижа всегда были сомнения по этому проекту.

Ранее замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что санкции ЕС в отношении Москвы незаконны и противоречат интересам самого Евросоюза. Он также выразил беспокойство тем фактом, что "в последнее время Евросоюз взялся с неуемной энергией создавать так называемые горизонтальные санкционные механизмы".