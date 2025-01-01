Власти Словакии видят готовность России к мирным переговорам по Украине

Фото: 123RF/sylv1rob1

В Словакии видят готовность Владимира Путина к мирным переговорам по Украине. Об этом заявила депутат Европарламента, глава международного управления партии премьер-министра Роберта Фицо "Направление – социальная демократия" Катарина Рот-Неведялова.

"Я расцениваю это как позитивный знак и готовность России к прекращению огня, началу переговоров и поиску пути к миру. Мы можем только поддержать это", – приводит ТАСС слова дипломата.

По ее словам, Словакия готова содействовать процессу.

Ранее российский лидер заявил, что Словакия готова предоставить площадку для переговоров по Украине. По словам Путина, Россия не против этого.

Президент также отметил, что мирное урегулирование на Украине стало главной темой обсуждения во время визита в Москву Фицо. Тогда стороны обсудили в целом ситуацию на Украине. Помимо этого, были затронуты отношения между РФ и Словакией.