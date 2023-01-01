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В поисках экономической целесообразности в поставках вооружения Киеву на фоне потери терпения НАТО может заставить президента Украины Владимира Зеленского подписать с РФ мирный договор. Об этом в эфире телеканала CNN сообщил журналист Ник Пэтон Уолш.

"НАТО может потерять терпение из-за поставок оружия и начать искать экономическую целесообразность в ущерб долгосрочной безопасности, настаивая на невыгодном для Киева мире", – говорится в сообщении.

Телеведущий также отметил преждевременность заявлений о поражении России в спецоперации. По его словам, переменные успехи страны могут оказать положительное влияние на дальнейшее развитие событий СВО.

Ранее в материале зарубежного издания сообщалось, что на встрече Зеленского и американского лидера Джо Байдена в Вашингтоне, была заложена основа для мирных переговоров между РФ и Украиной. Завершение боевых действий может оказаться выгодным для США и Евросоюза из-за влияния антироссийских санкций западную экономику.



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