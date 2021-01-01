Сенат США проголосовал за оборонный бюджет, преодолев вето Трампа

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Сенат США в пятницу, 1 января, преодолел вето президента Дональда Трампа, который заблокировал ранее проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год в размере 740 миллиардов долларов. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, несмотря на противодействие Трампа, вступают в силу положения оборонного бюджета, включающего расширение санкций в отношении проектов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Сенат впервые за все время президентства Дональда Трампа смогли преодолеть его вето.

24 декабря 2020 года действующий президент США наложил вето на одобренный ранее конгрессом оборонный бюджет. Американский лидер пояснил, что резолюция не включает необходимые для обеспечения национальной безопасности меры. Заявление Трампа было направлено в Палату представителей конгресса США. В нем, помимо прочего, президент США назвал текущий оборонный бюджет "подарком" России и Китаю.

Ранее Трамп грозил заблокировать проект оборонного бюджета США. Причиной такого решения американского лидера стало игнорирование поправок, которые он вынес на рассмотрение конгресса.