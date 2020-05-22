Четверг стал самым холодным днем месяца в столице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

21 мая стал самым холодным днем с начала месяца, передает портал "Метеоновости".



Синоптики рассказали, что среднесуточная температура воздуха в столичном регионе в этот день составила плюс 5,9 градуса. При этом самый высокий показатель, который фигурировал на столбиках термометров, остановился на отметке в 8,8 градуса тепла.

"Днем 21 мая максимальная температура воздуха на станции ВДНХ достигла лишь 8,8 градуса, а средняя суточная температура составила 5,9 градуса. Этот день оказался самым холодным в текущем мае", – отметили метеорологи.

Синоптики также подчеркнули, что за последние 70 лет антирекорд был зафиксирован 20 мая 1974 года. Тогда столбики термометров опустили до отметки в 2,6 градуса.

Ранее специалисты рассказали, что за три недели мая в столице выпало 94% от месячной нормы осадков. Показатели достигли 47 миллиметров при норме в 50. Кроме того, синоптики сообщили, что в настоящий момент средняя температура в мае в Москве на 0,4 градуса ниже климатической нормы.

По данным синоптиков, 22 мая в столице температура воздуха составит от 8 до 10 градусов тепла. Кроме того, сохраняется высокая вероятность осадков. В Москве также будет господствовать северный ветер, достигающий скорости от 5 до 10 метров в секунду.

В подмосковном управлении МЧС РФ жителей Московской области предупредили о наступлении заморозков в ночные и утренние часы с 22 по 23 мая. Температура воздуха в это время может опускаться до минус 2 градусов.