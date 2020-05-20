Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе 20 мая

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Синоптики рассказали, что 20 мая в Москве стоит ожидать облачную с прояснениями погоду, передает портал "Метеоновости".

Температура воздуха в столице поднимется до отметок в плюс 13-15 градусов. В Московской области столбики термометров будут варьироваться в пределах от 10 до 15 градусов тепла.

"Ветер северо-западного направления 5-10 м/с. Атмосферное давление пониженное, 742 миллиметров ртутного столба. Содержание кислорода в приземном слое воздуха в пределах нормы", – отметили на портале.

Кроме того, синоптики сообщили, что во второй половине дня в столичном регионе пройдут локальные кратковременные дожди. На портале отметили неустойчивость погодных условий в Москве, что может сказаться на обострении хронических заболеваний у метеозависимых людей.

"Недостаток солнечного света в сочетании с некомфортными погодными условиями могут усиливать психо-эмоциональные и вегетативные расстройства", – подчеркнули синоптики.

В связи с этим на портале порекомендовали данной категории граждан принимать лекарства, назначенные врачом, а также принимать седативные и общеукрепляющие препараты.

Ранее специалисты центра погоды "Фобос" рассказали, что в Москву летняя теплая погода придет в последнюю неделю мая. До конца этой недели, по словам синоптиков, по-прежнему будет прохладно, а также сохранится вероятность регулярно выпадающих осадков в виде дождей.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина отметила, что в июне в столичном регионе стоит ожидать теплую погоду. В частности, дневная температура воздуха будет прогреваться до 20-25 градусов тепла.