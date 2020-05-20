Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе 20 мая

Фото: Москва 24
Синоптики рассказали, что 20 мая в Москве стоит ожидать облачную с прояснениями погоду, передает портал "Метеоновости".
Температура воздуха в столице поднимется до отметок в плюс 13-15 градусов. В Московской области столбики термометров будут варьироваться в пределах от 10 до 15 градусов тепла.
"Ветер северо-западного направления 5-10 м/с. Атмосферное давление пониженное, 742 миллиметров ртутного столба. Содержание кислорода в приземном слое воздуха в пределах нормы", – отметили на портале.
Кроме того, синоптики сообщили, что во второй половине дня в столичном регионе пройдут локальные кратковременные дожди. На портале отметили неустойчивость погодных условий в Москве, что может сказаться на обострении хронических заболеваний у метеозависимых людей.
"Недостаток солнечного света в сочетании с некомфортными погодными условиями могут усиливать психо-эмоциональные и вегетативные расстройства", – подчеркнули синоптики.
В связи с этим на портале порекомендовали данной категории граждан принимать лекарства, назначенные врачом, а также принимать седативные и общеукрепляющие препараты.
Ранее специалисты центра погоды "Фобос" рассказали, что в Москву летняя теплая погода придет в последнюю неделю мая. До конца этой недели, по словам синоптиков, по-прежнему будет прохладно, а также сохранится вероятность регулярно выпадающих осадков в виде дождей.
Заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина отметила, что в июне в столичном регионе стоит ожидать теплую погоду. В частности, дневная температура воздуха будет прогреваться до 20-25 градусов тепла.
Какая погода ждет москвичей в июне
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: