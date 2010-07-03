Москвичей предупредили о резких колебаниях атмосферного давления

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Резкие колебания атмосферного давления ожидаются в столице на следующей неделе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

"По столице пройдет барическая "пила" – резкие колебания атмосферного давления, которые самым негативным образом скажутся на самочувствии метеозависимых людей", – отметили специалисты центра.

Метеорологи отмечают, что в начале следующей недели атмосферное давление будет составлять 733 миллиметра ртутного столба. Однако уже к выходным показания вернутся к нормальным значениям.

Ранее сообщалось, что первую половину следующей недели будут идти дожди. Температура достигнет минимума к середине и концу недели, когда ночью будет +3…+8 градусов, а днем около +10…+15.

После 27 сентября в Москву может прийти антициклон и наступит третья волна бабьего лета. Однако температура воздуха не поднимется выше +15 градусов.

