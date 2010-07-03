Синоптики рассказали о метеорологической осени в столице

Синоптики предупредили о гигантском циклоне-"пауке", который надвигается на столичный регион с северо-запада. Холодный фронт принесет с собой резкое понижение температуры и дожди, сообщает RT.
По словам главного специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, циклон уже атаковал Санкт-Петербург, где прошли интенсивные дожди. До Москвы холодный фронт доберется уже в ночь на 14 сентября.
В субботу температура рухнет практически на десять градусов. Днем будет +15…+17 градусов. В воскресенье похолодает еще на два градуса. Метеоролог отметил, что столица "сваливается в глубокую осень".
Первую половину следующей недели будут идти дожди. Температура достигнет минимума к середине и концу недели, когда ночью будет +3…+8 градусов, а днем около +10…+15.
После 27 сентября в Москву может прийти антициклон и наступит третья волна бабьего лета. Однако температура воздуха не поднимется выше +15 градусов.
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К полудню среды, 11 сентября, воздух прогрелся до +26,3 градуса. Данные показатели побили рекорд, установленный еще в 1972 году (+25,6 градуса). Абсолютный температурный рекорд в Москве для этого дня был зафиксирован в 1909 году (+27,8).
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