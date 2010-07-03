Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москва попрощалась с бабьим летом – в городе резко похолодало. В субботу, 14 сентября, воздух в столице прогреется максимум до 17 градусов, сообщает "Метеоновости".

Столичный регион окажется под влиянием атлантического циклона с запада и его активных атмосферных фронтов. Будет облачно с прояснениями, а местами пройдут небольшие дожди. Сгустит краски порывистый ветер – его скорость может достигать 15 метров в секунду.

В столице столбики термометров покажут 15–17 градусов тепла, по области – 13–18 градусов. Атмосферное давление понизится и составит 746 миллиметров ртутного столба.

МЧС предупредило жителей Подмосковья об усилении ветра до 12–17 метров в секунду. Сильный ветер ожидается сохранится до 12:00. В ведомстве рекомендовали не прятаться около стен домов и на остановках общественного транспорта.

Кроме того, там посоветовали избегать рекламных щитов, не останавливаться под деревьями и возле недостроенных зданий.

Первую половину следующей недели будут идти дожди. Температура достигнет минимума к середине и концу недели, когда ночью будет +3…+8 градусов, а днем около +10…+15.

После 27 сентября в Москву может прийти антициклон и наступит третья волна бабьего лета. Однако температура воздуха не поднимется выше +15 градусов.