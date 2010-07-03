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Москва 24

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07:45

МЧС предупредило о сильном ветре в Подмосковье

общество погода

07:45

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Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Московской области прогнозируется усиление ветра в субботу, 14 сентября. Порывы могут достигать 12-17 метров в секунду, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сильный ветер ожидается в ближайший час с сохранением до 12:00. В ведомстве рекомендовали не прятаться около стен домов и на остановках общественного транспорта.

Кроме того, там посоветовали избегать рекламных щитов, не останавливаться под деревьями и возле недостроенных зданий, передает Агентство "Москва".

По данным портала "Метеоновости", предстоящим днем столичный регион окажется под влиянием атлантического циклона с запада и его активных атмосферных фронтов.

При облачной погоде с прояснениями местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха составит 13-18 градусов.

Атмосферное давление понизится и составит 746 миллиметров ртутного столба. Также прогнозируется спокойный геомагнитный фон с отдельными периодами неустойчивости.

Ранее синоптики рассказали, что формировать погоду в столичном регионе во второй половине сентября будут циклоны-"пауки". Это негативно повлияет на самочувствие метеозависимых людей.

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