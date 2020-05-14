Жителей Подмосковья предупредили о заморозках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Ночью и утром 15 мая 2020 года в Подмосковье ожидается возникновение заморозков. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Московской области.
Температура воздуха составит от минус 2 до 0 градусов. В МЧС сообщили, что при заморозках повышается вероятность возникновения техногенных пожаров в связи с нарушениями правил пожарной безопасности.
В ведомстве призвали жителей Московской области внимательнее и осторожнее обращаться с нагревательными электрическими приборами.
"При использовании электроприборов ваша безопасность зависит от внимательности и осторожности, в случае обнаружения сильного нагрева электрической вилки или самого электроприбора немедленно его обесточьте", – подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Ранее портал "Метеоновости" рассказал, что 13 мая стало самым холодным днем в Москве с начала мая. Синоптики связали это с появлением холодного арктического воздуха, а из-за сильного ветра холод проник в приземный слой.
14 мая в Москве ожидалась прохладная погода. Столбики термометров не должны были подняться выше 12 градусов тепла. Вечером же температура воздуха остановилась на отметке плюс 9 градусов.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что глобальное потепление на территории РФ наступает в 2,5 раза быстрее, чем в мире. Он отметил, что причиной этому выступают пространственные и временные особенности местонахождения страны.
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