Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Московском регионе ожидается облачная погода и дождь 13 августа, сообщает Гидрометцентр России.

"Облачно с прояснениями. Небольшой дождь, местами умеренный. Местами гроза", – отмечают синоптики.

По данным экспертов, температура в Москве составит плюс 22–24 градуса, в Подмосковье – от плюс 19 до 24 градусов. Также ожидается южный и юго-восточный ветер со скоростью 6–11 метров в секунду, при грозе порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Синоптики добавили, что атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что на следующей неделе в Центральной части России ожидается повышение температуры воздуха до 33 градусов.

Специалист уточнил, что 17 августа температура воздуха в Москве достигнет 30–33 градусов. Однако жаркая погода продержится в городе недолго и отступит к следующим выходным.

Городские службы вышли на дежурство на улицы Москвы из-за непогоды