Снег и гололед ожидаются в Москве 5 декабря

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

5 декабря в столице ожидается облачная погода, небольшой снег, а местами сильная гололедица. Температура воздуха днем опустится до минус трех градусов, сообщает Гидрометцентр России.

Днем 5 декабря будет дуть юго-западный, западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление днем составит 744 миллиметра ртутного столба. Сильный гололед ожидается вплоть до четверга.

Синоптики отмечают, что резкие колебания атмосферного давления крайне неблагоприятны для метеозависимых людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как гипертония, гипотония, а также для лиц, перенесшие сосудистые катастрофы.

Ранее сообщалось, что 4 декабря в Москве выпало около 11 процентов месячной нормы осадков. Из-за снегопада в понедельник утром загруженность дорог составляла восьми баллов, что на два балла выше нормы.