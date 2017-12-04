Зима в Москве. Куда жаловаться на сугробы и гололед

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Обильный снегопад накрыл московский регион. На борьбу со стихией вышла коммунальная техника и дворники. Если до вашего двора коммунальщики не успели добраться, читайте в нашем материале, куда можно пожаловаться.
Если двор не очистили от снега, пешеходные дорожки настолько скользкие, что по ним трудно идти, то сперва следует обратиться в управляющую компанию или товарищество собственников жилья (ТСЖ), сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Сведения о своей управляющей организации можно найти на портале "Дома Москвы". Кроме того, есть отдельный список ГБУ "Жилищник", где указаны адреса, телефоны и сайты учреждений. Во время разговора следует уточнить должность сотрудника, его ФИО и сроки, за которые планируется устранить проблему.
Если сугробы растут и проблема не решается, пора жаловаться на саму управляющую кампанию в префектуру своего округа, Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) или Мосжилинспекцию. В выходные и праздничные дни ОАТИ принимает обращения через электронную приемную, а в остальные дни по телефону – (499) 264-96-81.
По вопросам уборки снега можно позвонить в единую справочную службу правительства Москвы по телефону – (495) 777-77-77. Проще всего оставить жалобу через портал "Наш город". Здесь можно рассказать о комах снега на обочинах, проезжей части и тротуарах и избыточном разбрасывании реагентов.
Пользователи портала могут пожаловаться на неубранный снег возле остановок и посыпанные солью парковые дорожки. К заявке следует прикрепить фотограии или короткое видео. На ответ отводится восемь рабочих дней.
О некачественной уборке платформ Московского центрального кольца (МЦК) можно сообщить по телефону контакт-центра "Московский транспорт" – (495) 539-54-54.
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