Зима в Москве. Куда жаловаться на сугробы и гололед

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Обильный снегопад накрыл московский регион. На борьбу со стихией вышла коммунальная техника и дворники. Если до вашего двора коммунальщики не успели добраться, читайте в нашем материале, куда можно пожаловаться.

Если двор не очистили от снега, пешеходные дорожки настолько скользкие, что по ним трудно идти, то сперва следует обратиться в управляющую компанию или товарищество собственников жилья (ТСЖ), сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Сведения о своей управляющей организации можно найти на портале "Дома Москвы". Кроме того, есть отдельный список ГБУ "Жилищник", где указаны адреса, телефоны и сайты учреждений. Во время разговора следует уточнить должность сотрудника, его ФИО и сроки, за которые планируется устранить проблему.



Если сугробы растут и проблема не решается, пора жаловаться на саму управляющую кампанию в префектуру своего округа, Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) или Мосжилинспекцию. В выходные и праздничные дни ОАТИ принимает обращения через электронную приемную, а в остальные дни по телефону – (499) 264-96-81.

По вопросам уборки снега можно позвонить в единую справочную службу правительства Москвы по телефону – (495) 777-77-77. Проще всего оставить жалобу через портал "Наш город". Здесь можно рассказать о комах снега на обочинах, проезжей части и тротуарах и избыточном разбрасывании реагентов.

Пользователи портала могут пожаловаться на неубранный снег возле остановок и посыпанные солью парковые дорожки. К заявке следует прикрепить фотограии или короткое видео. На ответ отводится восемь рабочих дней.

О некачественной уборке платформ Московского центрального кольца (МЦК) можно сообщить по телефону контакт-центра "Московский транспорт" – (495) 539-54-54.