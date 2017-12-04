Почти 11% декабрьской нормы осадков выпало в Москве 4 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Около 11 процентов месячной нормы осадков выпало в столице с утра 4 декабря.
По информации метеостанции ВДНХ, за период с 6:00 до 18:00 выпало 6 миллиметров осадков. Норма составляет 56 миллиметров.
2 декабря, в городе за сутки выпало 16 миллиметров осадков – это 28,6 процента нормы.
5 декабря прогнозируется небольшой снег, сообщает Гидрометцентр России. Температура ночью опустится до 3–5 и 1–6 градусов ниже нуля в Москве и по области соответственно. Днем столбики термометров покажут 1–3 градуса мороза в столице и 1–6 в Подмосковье.
Из-за снегопада в понедельник утром загруженность дорог составляла восьми баллов, что на два балла выше нормы. Коммунальщики устранили последствия непогоды, в результате чего ситуация на дорогах нормализовалась.
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