Почти 11% декабрьской нормы осадков выпало в Москве 4 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 11 процентов месячной нормы осадков выпало в столице с утра 4 декабря.

По информации метеостанции ВДНХ, за период с 6:00 до 18:00 выпало 6 миллиметров осадков. Норма составляет 56 миллиметров.

2 декабря, в городе за сутки выпало 16 миллиметров осадков – это 28,6 процента нормы.

5 декабря прогнозируется небольшой снег, сообщает Гидрометцентр России. Температура ночью опустится до 3–5 и 1–6 градусов ниже нуля в Москве и по области соответственно. Днем столбики термометров покажут 1–3 градуса мороза в столице и 1–6 в Подмосковье.

Из-за снегопада в понедельник утром загруженность дорог составляла восьми баллов, что на два балла выше нормы. Коммунальщики устранили последствия непогоды, в результате чего ситуация на дорогах нормализовалась.