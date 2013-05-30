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30 мая 2013, 12:06

Ж/Д и вокзалы

Билеты на экспресс "Москва – Калуга-1" можно купить в интернете

Билеты на поезда повышенной комфортности по направлению "Москва – Калуга-1" можно купить в интернете, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.

Также билеты можно приобрести в кассах, оборудованных терминалами АСУ "Экспресс".

Со станции Калуга-1 поезд отправляется в 4:35, а прибывает на станцию Москва Киевская в 7:18. Из Москвы экспресс отходит в 18:18, а приезжает в Калугу в 21:04.

Экспресс курсирует с 26 мая. Поезда следуют ежедневно с остановками в Балабаново, Обнинское и Малоярославце.

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