Жалобы на автохлам будут принимать на портале "Наш город"

Портал правительства Москвы "Наш город" открыл сервис по приему жалоб на брошенные во дворах автомобили. Для оформления заявки подозрительную машину необходимо сфотографировать.

При оформлении жалобы на сайте, сначала потребуется ввести на портале адрес дома, нажать кнопку "сообщить о проблеме" и выбрать категорию "Брошенный разукомплектованный автомобиль". После этого надо отметить необходимые критерии.

Жалоба будет принята и опубликована, если на подозрительной машине отсутствует госномер, а также при наличии одного из следующих признаков: захламление грузового или пассажирского отсека, свободный доступ в салон или признаки долгого простоя. Если жалоба будет принята, то ответ поступит в течение восьми рабочих дней, сообщается на сайте департамента информационных технологий столицы.

По данным ведомства, в скором времени жалобы на брошенные автомобили станут доступны через приложение "Мобильная приемная" для смартфонов на базе iOS, Android и WP7.

Напомним, до середины лета сообщения москвичей на автохлам принимались на портале "Дороги Москвы". Однако проект был временно остановлен для доработки системы.