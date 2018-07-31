В "Аптекарском огороде" расцвел городской сад для пчел

Фото: hortus.ru
В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" расцвел городской сад для пчел с медоносными растениями. Об этом рассказала пресс-секретарь сада Ольга Архипова.
"Экспозиция "Городской сад для пчел" – это большой цветник из различных растений. В нем можно найти мордовник и монарду, шалфей и змееголовник, мальву и фацелию, а также другие медоносные растения, которые обеспечат питание пчелам в течение всего теплого сезона с мая по октябрь", – отметила Ольга Архипова.
Открытие "Городского сада для пчел" состоялось в июне этого года. Десять тысяч медоносных пчел живут в "Аптекарском огороде" в ульях инновационной конструкции с 2017 года.
30 июля в "Аптекарском огороде" расцвела самая большая в мире кувшинка. Растение будет цвести только двое суток и успеет за это время изменить не только цвет, но и пол.
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