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Москва 24

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Общество

26 июля, 11:21

Москвичам покажут танец прорастания семян и звуковые скульптуры

общество культура

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" с 3 августа по 3 октября пройдет уникальная выставка "FRUCTUS TEMPORUM/ПЛОД ВРЕМЕНИ", в рамках которой посетителям покажут ритуальный танец прорастания семян, а также заспиртованные в сосудах объекты и звуковые скульптуры.

"Проект появился как художественная утопия на тему грядущего будущего", – отметила пресс-служба "Аптекарского огорода".

Выставка "FRUCTUS TEMPORUM/ПЛОД ВРЕМЕНИ" представляет из себя художественно-биологическую систему, которая переживает все этапы жизни от рождения до созревания. Соответственно, проект разделяется на три зоны – Семена, Рост и Цветущий Сад.

В зоне Семян художник Сергей Катран покажет мультимедийную интерактивную инсталляцию. При приближении к ней объекты конструкции начинают оживать: от прикосновений к кожуре начинает звучать музыка композитора Владимира Мартынова, а сами Семена начинают исполнять ритуальный танец прорастания.

Вдоль стен размещает свое многоликое творческое семейство Чайный Гриб Комбуча-Достоевский, в проекте которого биологический организм обретает имя собственное, являя собой уникальный случай образа неантропоморфного художника.

Медиахудожник и специалист в области акустической инструментальности Сергей Филатов представит серию звуковых скульптур, которые созданы из утилизированного военного и компьютерного оборудования.

Помимо этого, в рамках выставки серию своих работ покажет художница Вита Буйвид.

По ее словам, ее натюрморты с цветущими пионами вступают в сложный диалог с заспиртованными объектами в сосудах. Это явление повествует о жизни цветка и феномене "вечного возвращения".

Посмотреть выставку можно будет на территории сада в Художественной галерее "Хортус" ('HORTUS').

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