В Москве расцветет самая большая кувшинка

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" 30 июля расцветет самая большая в мире кувшинка.
"В тропической Викторной оранжерее с четырех до семи часов вечера расцветет самая большая кувшинка в мире – знаменитая Виктория амазонская (Victoria amazonica) с листьями диаметром до двух метров. Снаружи лист кувшинки выглядит нежно, но снизу он вооружен большими трехсантиметровыми шипами, которые оберегают викторию от водных паразитов", – рассказала пресс-секретарь сада Ольга Архипова.
Она также подчеркнула, что цветок растения живет только двое суток, а его цветение можно сравнить с тем, как плодоносят папайя, гуава, бананы и зреет урожай шоколада.
За время цветения кувшинка меняет не только цвет, но и пол. В первый вечер крупный белый цветок женского пола привлекает насекомых-опылителей сильным ароматом ананаса, а затем закрывает их внутри на сутки.
Во время второй ночи уже пурпурный цветок мужского пола без запаха – снова полностью раскрывается и выпускает насекомое с пыльцой, которое отправляется на поиски белого цветка. После этого бутон закрывается.
Ранее сообщалось, что 3 и 4 августа в Ботаническом саду МГУ пройдет фестиваль латиноамериканского джаза. Гости концерта услышат новые песни, а также смогут потанцевать и сфотографироваться с музыкантами.
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