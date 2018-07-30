Фестиваль джаза пройдет в "Аптекарском огороде" 3 и 4 августа

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Фестиваль латиноамериканского джаза пройдет в Ботаническом саду МГУ, передает Агентство "Москва"
Как рассказала пресс-секретарь сада Ольга Архипова, под открытым небом в "Аптекарском огороде" в рамках музыкальной программы "Город Джаз" впервые пройдет фестиваль зажигательного латиноамериканского джаза.
Услышать и увидеть знойные ритмы и яркие шоу можно будет 3 и 4 августа. По словам Архиповой, каждая музыкальная программа составлялась эксклюзивно для старейшего ботанического сада России.
Пришедшие на концерт имеют уникальную возможность услышать новые песни, потанцевать и сделать фото с музыкантами.
В пресс-службе уточнили, что 3 августа в 20:00 начнется концерт проекта Sambateria и Катерины Балыкбаевой. Интернациональная команда играет практически на всех латиноамериканских инструментах. Музыканты представят песни и ритмы народов Бразилии, Кубы, Испании, Венесуэлы, Индии, Африки, других стран и континентов.
Во второй день фестиваля в 19:00 начнется концерт представителя латиноамериканского континента Уилли Кея с программой "Назад на Кубу". Зрителей ждут любимые ритмы и мелодии острова и их интерпретация с позиций современной музыки.
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