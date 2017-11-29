Более 100 праздничных мероприятий пройдет в московских парках на Рождество

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Более 100 праздничных мероприятий пройдет в столичных парках на Рождество, 7 января. Специальная праздничная программа запланирована более чем в 20 зонах отдыха.
"Как и в новогоднюю ночь, темой рождественских гуляний станет театр. Гостей московских парков ждут средневековый кукольный театр в Перовском парке, рождественские мюзиклы в "Сокольниках", катания по Таганскому парку на санях в собачьей упряжке и многое другое", – цитирует пресс-службу Мосгорпарка портал мэра и правительства Москвы.
Главной площадкой для гуляний в Парке Горького станет каток. Там посетители смогут присоединиться к квесту "Рождественские колядки". Его участникам предстоит решать головоломки и исполнять старорусские песни, а взамен они получат угощения и подарки от сказочных персонажей.
Постановку сказки-легенды горожане увидят в Таганском парке. Сани, запряженные хаски и настоящим северным оленем, будут курсировать по парку, катая посетителей.
Несколько разных спектаклей пройдут в Перовском парке. Начнется Рождество с кукольной постановки "Ромео и Джульетта", декорации к которой выполнят в духе средневекового кочующего театра.
Историческую программу подготовят в парке Победы на Поклонной горе. Там расскажут, как отмечали христианский праздник в начале XX века. Гости побывают на балу из "Щелкунчика" в окружении сказочных персонажей. Старым танцам, сценическому мастерству и основам вокала можно будет научиться на мастер-классах.
Праздничную новогоднюю программу также готовят в 22 парках. Весело провести ночь с 31 декабря на 1 января можно будет в Парке Горького, Таганском и Измайловском парках, саду "Эрмитаж", парке Победы на Поклонной горе и других. Полный список зон отдыха, где пройдут мероприятия можно посмотреть здесь.
Пятый фестиваль "Путешествие в Рождество" будет проходить в городе на 69 площадках с 22 декабря 2017 по 14 января 2018 года. Тема мероприятий – представления и спектакли: 2018 год в России – Год театра. Гостей ждут концерты, театрализованные программы, выступления театральных коллективов из России и Европы.
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