Огромный стаканчик мороженого установили в "Аптекарском огороде"

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Огромный стаканчик мороженого появился в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Об этом сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова.

По ее словам, скульптуру "Москрим" художницы Ольги Ломака установили под открытым небом у Субтропической оранжереи и водоема с кувшинками и осетрами. Как передает Агентство "Москва", гигантский стаканчик мороженого входит в число экспонатов I Международного фестиваля современного искусства, экологии и науки ARS нетHortus, который стартовал в мае.

Ольга Архипова уточнила, что в своей скульптуре художница решила объединить образ традиционного для русской архитектуры луковичного купола и любимого всеми лакомства. Эта визуальная связь, добавила пресс-секретарь сада, "символизирует истинные ценности общества, духовную культуру, которую нужно хранить и беречь, несмотря на тенденции эпохи потребления".

Ранее сообщалось, что 15 сентября в "Аптекарском огороде " откроется один из крупнейших в России садов хост. По словам специалистов, хоста входит в десятку самых красивых и охотно коллекционируемых растений. В столице большой сад хост появится в рамках ежегодного фестиваля цветов, урожая и искусства "Краски осени".