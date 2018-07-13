Сенсорный огород со съедобными растениями откроется в "Аптекарском огороде"

Фото: пресс-служба "Аптекарского огорода"
В "Аптекарском огороде" появится первый сенсорный огород со съедобными растениями, сообщает пресс-служба Ботанического сада.
Откроется новая площадка 17 июля. Как пояснил директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм, теперь растения в сенсорном саду можно не только трогать и нюхать, но и пробовать на вкус.
По его словам, в этом году можно увидеть и продегустировать разнообразные сорта помидоров и перцев, а уже в 2019 году там появятся капусты, тыквы, кабачки, баклажаны и многие другие съедобные растения.
Ретеюм подчеркнул, что сегодня не все дети знают, как именно растут овощи, фрукты и пряные травы, потому что видят их исключительно в сорванном и приготовленном виде. Теперь они смогут познакомиться с садоводством и культурой выращивания. Он также добавил, что ботанический сад с каждым днем становится максимально удобным для людей с ограниченными возможностями.
Сенсорные сады набирают популярность по всему миру. Первый подобный сад открыли в ботаническом саду итальянского города Падуи. Огромной известностью пользуется специальный маршрут для незрячих в ботаническом саду Будапешта.
Концепция таких пространств постоянно совершенствуется: начинались такие проекты с элементарных табличек с тактильным шрифтом, а теперь сенсорные сады проектируются специалистами как терапевтические площадки.
Кроме того, в сенсорном саду растения расположены таким образом, что слепые, слепоглухие и слабовидящие люди смогут потрогать каждое растение и ощутить его аромат.
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