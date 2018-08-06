Сад хост откроется в "Аптекарском огороде" 15 сентября

В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" появится один из крупнейших в России садов хост. Сад откроется 15 сентября, сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова.

По ее словам, в рамках ежегодного фестиваля цветов, урожая и искусства "Краски осени", торжественно посадят и откроют большой сад хост. Сад разместится около оранжерейного комплекса и сада лекарственных трав, передает Агентство "Москва".

Архипова отметила, что хоста входит в десятку самых красивых, коллекционируемых и используемых в цветниках растений.

"Аптекарский огород" выставит более 100 сортов хост пяти групп классификации, происхождением от трех ботанических видов c 10 по 21 августа.

Директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм рассказал, что в выставке примут участие столичные коллекционеры и производители посадочного материала хост. В середине сентября выставочные растения будут высажены на постоянное место.

Ранее сообщалось, что в "Аптекарском огороде" расцвела редкая ароматная орхидея Стангопея тигровая, также известная как "орхидея-бык". "Быком" это экзотическое растение называют из-за роговидных выростов на губе цветка. Орхидея-бык родом из Центральной и Южной Америки, где она произрастает на высоте 600–1700 метров. Ее цветы в диаметре могут достигать 20 сантиметров.