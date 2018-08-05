В "Аптекарском огороде" пройдет фестиваль детской музыки 25 и 26 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" пройдет фестиваль детской музыки "Карусель мелодий". Мероприятия запланированы на 25 и 26 августа, передает Агентство "Москва".
""Аптекарский огород" приглашает всех, кто неравнодушен к музыке – детей и взрослых, родителей и педагогов, тех, для кого музыка – профессия, и тех, кто просто любит ее и считает частью своей жизни", – сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова.
По ее словам, в программе - концерты, музыкальные спектакли, танцы народов мира, лекторий, музыкальные игры, мастер-классы и многое другое.
Архипова отметила, что на площадке с уличными музыкантами будет звучать музыка разных стилей.
Посещение фестиваля включено в стоимость входного билета.
Ранее сообщалось, что в "Аптекарском огороде" расцвел городской сад для пчел с медоносными растениями. В нем можно найти мордовник и монарду, шалфей и змееголовник, мальву и фацелию, а также другие медоносные растения, которые обеспечат питание пчелам в течение всего теплого сезона с мая по октябрь.
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