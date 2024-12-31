Фото: телеграм-канал "Российский Дед Мороз"

Дед Мороз из Великого Устюга поздравил россиян с наступающим Новым годом и призвал сделать 2025 год годом дружбы, взаимопомощи, мира и любви. Новогоднее обращение отечественного волшебника опубликовано в его телеграм-канале.

"С улыбкой и радостью взглянем на год предстоящий, пока еще неведомый и загадочный. Он только готовится сделать первые шаги по планете. И от того, чем мы наполним его, будет зависеть, каким ему стать", – сказал Дед Мороз.

Он призвал горожан творить больше добрых дел, ценить родных и близких, а также беречь себя. Также волшебник пообещал исполнить самые заветные желания россиян.

Ранее Дед Мороз пригласил к себе в гости всех, кто в него не верит. Так он ответил на заявление муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова о том, что Деда Мороза и Снегурочки не существует. Тот ранее рассказывал, что верующие мусульмане ассоциируют сказочных существ с мультяшными героями.

