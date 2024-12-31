МЧС предупредило о налипании мокрого снега на провода и деревья в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сильное налипание мокрого снега на провода и деревья ожидается в Москве в ближайшие два часа. Непогода сохранится до 21:00, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

В связи с прогнозом водителям рекомендовали снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров, а также парковать автомобиль вдали от деревьев. Пешеходов попросили обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, не оставлять детей без присмотра и быть внимательными.

При необходимости следует звонить по телефонам 101 или 112, или единому телефону доверия ГУ МЧС РФ по столице 8 (495) 637–31–01.

В 10:00 31 декабря специалисты городских служб провели механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Под особым контролем в непогоду находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, пересадочным узлам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

В свою очередь, синоптик Роман Вильфанд пообещал в новогоднюю ночь снег и температуру до минус 4 градусов. Понижение начнется вечером 31-го числа. По области температура опустится до минус 6 градусов. Как пояснил метеоролог, это связано с тем, что "на 10–12 часов к западу от центра европейской России подрастет небольшой гребень высокого давления, и это приведет к изменению циркуляции".

