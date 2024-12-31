Мокрый снег и порывистый ветер ожидаются в Москве 31 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с осадками в виде мокрого снега и дождя ожидается в столице во вторник, 31 декабря. На дорогах возможна гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 1 до 3 градусов тепла, по области – от минус 1 до плюс 4 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до минус 5 градусов.

Атмосферное давление может упасть в Москве до 728 миллиметров ртутного столба к 1 января – на 20 миллиметров ниже нормальных значений. Таким образом, сложатся неблагоприятные погодные условия для метеозависимых людей.

В начале 2025 года температура в столице превысит норму на 4–5 градусов. Так, в ночные часы 1 и 2 января температурные показатели будут в пределах от минус 2 до минус 5 градусов, днем – от 0 до минус 2 градусов.