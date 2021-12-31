В Минздраве РФ рассказали, почему нельзя совмещать алкоголь со сладостями и газировкой

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Алкоголь не стоит совмещать с газировкой и сладостями. Такое предостережение дал главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн. Его слова приводит пресс-служба министерства здравоохранения России.

"Призываю вас, дорогие друзья, относиться к празднику встречи Нового года как к карнавалу. Не стоит повышать градус и совмещать алкоголь с газированными напитками и сладостями, так как "пузырьки" увеличивают всасываемость и ускоряют опьянение, а сахар и алкоголь конкурируют в метаболизме, и продукты полураспада задержатся в организме", – отметил Брюн.

Нарколог подчеркнул, что более безопасным для организма является сухое вино. Однако и с ним стоит соблюдать умеренность: лучше всего выпить не более пары бокалов, наполовину разбавленных водой.

"Самой лучшей закуской для алкогольных напитков является картофельное пюре. Картошка является неким абсорбентом и алкоголь медленно всасывается в кровь", – добавил специалист.

Он напомнил, что во время празднования Нового года крайне важно не забывать и о морально-нравственном аспекте: часто за праздничным столом находятся и дети, которым не стоит видеть родителей нетрезвыми.

Ранее врач-нарколог, кандидат медицинских наук Марат Сараев рассказал, какие алкогольные напитки не стоит смешивать друг с другом. По словам специалиста, употреблять коньяк, виски и водку после выпитого шампанского или газированного вина крайне нежелательно. Газ усиливает действие крепкого алкоголя, что наносит удар по поджелудочной железе.