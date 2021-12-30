Врач дал советы по выбору меню в новогоднюю ночь для гипертоников и людей с язвой

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Празднование Нового года может стать серьезным испытанием для организма. Об этом со ссылкой на врача-реабилитолога, кандидата медицинских наук Александра Шишонина сообщает сайт "Аргументы и факты".

Специалист рассказал, каких советов нужно придерживаться при подготовке новогоднего меню людям с хроническими заболеваниями. Так, не подорвать здоровье и провести праздничные дни с удовольствием помогут несколько простых правил. По словам врача, сердечникам и гипертоникам лучше всего употреблять в пищу здоровые жиры: животные, растительные и молочные.

Соленые продукты на новогоднем столе лучше свести к минимуму. Этот же совет касается простых углеводов и сахара, которые весьма вредны для гипертоника. Именно из-за сахара в новогоднюю ночь не стоит увлекаться и фруктами. А вот зелень и овощи, по мнению специалистов, можно есть со спокойной душой.

В свою очередь, людям с диабетом стоит помнить о режиме питания. Продукты на праздничном столе могут быть аналогичными тем, что можно есть при гипертонии. Однако употреблять их стоит небольшими порциями пять раз в день, чтобы предотвратить резкое падение уровня глюкозы.

Пациенты с артрозами и артритами могут пропустить один из приемов пищи. Голод будет очищать организм от аутоиммунных процессов и убирать ревматоидный компонент из биохимии. Поэтому после новогодней ночи желательно пропустить утренний прием пищи или и вовсе временно перейти на интервальное голодание.

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта стоит включить в меню блюда, приготовленные на сливочном масле. В целом система питания для пациентов с проблемами с ЖКТ та же, что и у больных артритами, артрозами или диабетом. Однако в рацион стоит включить сливочное масло, которое способствует регенерации и защите кишечника и желудка.

Перед Новым годом Шишонин рекомендовал не голодать. Попытка наверстать упущенное за праздничным столом может вызвать у организма сильный стресс. Неприятный результат на пустой желудок даст и алкоголь. Начать праздничный ужин лучше до боя курантов.

При этом употреблять алкоголь стоит с осторожностью. Норму, которую можно выпить без серьезных последствий для здоровья, лучше определить заранее. В связи с этим не стоит доливать алкоголь в рюмку, в которой еще остался напиток: это усложнит подсчет выпитого.

Врач также не рекомендовал запивать алкоголь газировкой, поскольку она ускоряет процесс опьянения.

Сидеть несколько часов за столом перед телевизором в новогоднюю ночь тоже нежелательно. Лучше всего отмечать праздник в движении: потанцевать или отправиться на прогулку.

Не стоит принимать перед застольем ферментные препараты вроде панкреатина или фестала. Такие лекарства не помогут съесть больше или снизить нагрузку на организм, но позволят усвоить больше еды, что увеличивает риск развития ожирения.

Кроме того, специалист посоветовал не начинать утро нового года с поедания оставшихся от застолья салатов. Завтрак должен быть легким, не нагружающим организм. В целом праздничные выходные лучше потратить на прогулки, занятия спортом или походы в баню.

"Не забывайте обязательно делать гимнастику для шеи, для этого не нужны никакие особенные условия, и это еще один прекрасный способ улучшить здоровье и снизить риск развития хронических заболеваний. Главное – встаньте с дивана!" – выразил уверенность Шишонин.

Врач напомнил, что после застолья категорически нельзя похмеляться. Неприятное состояние, вызванное интоксикацией, лучше перетерпеть. При похмелье необходимо пить побольше воды и лежать. Если же есть силы встать, то стоит отправиться на прогулку.

Снизить неприятные последствия на организм помогут и кисломолочные продукты, такие как творог, мацони или кефир. Уменьшает неприятные ощущения и сок квашеной капусты. Но пить его можно лишь после небольшого завтрака.



Ранее врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Марат Зиннатуллин рассказал, какие закуски не стоит смешивать с алкоголем. По его словам, не стоит увлекаться и различными солениями, консервированными помидорами и огурцами. Крайне нежелательно закусывать алкоголь жирными сортами мяса и салом, поскольку это наносит удар по поджелудочной железе.

