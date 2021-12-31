В Москве выявили 2 739 случаев заражения COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

За последние сутки в Москве выявили 2 739 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный Оперштаб.

За 24 часа с COVID-19 госпитализировали 691 человека. На ИВЛ находятся 544 пациентов.

За сутки от коронавируса вылечились еще 2 726 человек. Общее число выздоровевших увеличилось до 1 868 696.

Скончались за сутки 69 человек.

За прошедшие сутки в России подтвердили 20 638 новых случаев коронавируса в 85 регионах. В 1 704 (8,3%) из них болезнь проходила без клинических проявлений. Всего с начала пандемии в России зарегистрировали 10 499 982 случая коронавируса.

На Санкт-Петербург пришлось 1 529 случаев, на Московскую область – 1 197, на Свердловскую область – 512, на Челябинскую область – 483,на Иркутскую область – 463, на Краснодарский край – 442, на Пермский край – 430, на Красноярский край – 425, на Алтайский край – 414.

