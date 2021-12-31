Россия готовится к новой волне COVID-19 из-за "Омикрон"-штамма – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Российские власти начали готовиться к новой волне заболевания коронавирусом в начале 2022 года из-за "Омикрон"-штамма. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в политических кругах.

По данным издания, количество зараженных вырастет в РФ в январе–феврале. Источник считает, что за сутки могут выявлять более 50 000 заболевших коронавирусом.

При этом источники СМИ в региональном правительстве рассказали, что вспышка обсуждалась на заседаниях.

За прошедшие сутки в России подтвердили 20 638 новых случаев коронавируса в 85 регионах. В 1 704 (8,3%) из них болезнь проходила без клинических проявлений. Всего с начала пандемии в России зарегистрировали 10 499 982 случая коронавируса.

На Москву пришлось 2 739 случаев, на Санкт-Петербург – 1 529, на Московскую область – 1 197, на Свердловскую область – 512, на Челябинскую область – 483,на Иркутскую область – 463, на Краснодарский край – 442, на Пермский край – 430, на Красноярский край – 425, на Алтайский край – 414.

