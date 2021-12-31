В России выявили 20 638 случаев заражения коронавирусом

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

За прошедшие сутки в России подтвердили 20 638 новых случаев коронавируса в 85 регионах. В 1 704 (8,3%) из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперштаб.

На Москву пришлось 2 739 случаев, на Санкт-Петербург – 1 529, на Московскую область – 1 197, на Свердловскую область – 512, на Челябинскую область – 483,на Иркутскую область – 463, на Краснодарский край – 442, на Пермский край – 430, на Красноярский край – 425, на Алтайский край – 414.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировали 10 499 982 случая коронавируса. Наименьший темп прироста зафиксировали в Тыве, Калмыкии и Костромской области.

От последствий COVID-19 за последние сутки в стране скончались 912 человек, за все время пандемии умерли 308 860. За минувшие 24 часа выздоровели 40 692 человека, за весь период – 9 463 919.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина заявила, что у переболевших коронавирусом людей может развиться онкологическое заболевание. Она отметила, что сейчас нужно внимательно следить за состоянием пациентов, которые перенесли легочную форму COVID-19.

