Новый год наступил в первых регионах России

Фото: "Московские сезоны"

Новый год пришел в первые регионы России. Обращение президента увидели жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского, где 2021 год наступил в 15:00 по московскому времени.

В 16:00 праздник наступит в Северо-Курильске, Магадане, Южно-Сахалинске. Спустя час новогоднее обращение президента увидят жители Верхоянска, Хабаровска, Находки, Уссурийска, Владивостока, Комсомольска-на-Амуре.

2021 год наступит в 18:00 по мск в Мирном, Якутске, Тынде, Благовещенске и Чите. В 19:00 – в Улан-Удэ, Иркутске и Братске.

Ранее с наступающим Новым годом россиян поздравил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он пожелал гражданам РФ хорошего настроения, крепкого здоровья и всего самого наилучшего.

Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков пожелал россиянам никогда больше не встречаться с 2020 годом. Его жена Татьяна Навка пожелала, чтобы в 2021 году жителей РФ не огорчали никакие невзгоды.