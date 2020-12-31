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Общество

15:02

Новый год наступил в первых регионах России

общество регионы праздники

Фото: "Московские сезоны"

Новый год пришел в первые регионы России. Обращение президента увидели жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского, где 2021 год наступил в 15:00 по московскому времени.

В 16:00 праздник наступит в Северо-Курильске, Магадане, Южно-Сахалинске. Спустя час новогоднее обращение президента увидят жители Верхоянска, Хабаровска, Находки, Уссурийска, Владивостока, Комсомольска-на-Амуре.

2021 год наступит в 18:00 по мск в Мирном, Якутске, Тынде, Благовещенске и Чите. В 19:00 – в Улан-Удэ, Иркутске и Братске.

Ранее с наступающим Новым годом россиян поздравил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он пожелал гражданам РФ хорошего настроения, крепкого здоровья и всего самого наилучшего.

Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков пожелал россиянам никогда больше не встречаться с 2020 годом. Его жена Татьяна Навка пожелала, чтобы в 2021 году жителей РФ не огорчали никакие невзгоды.

Москвичам рассказали, какие заведения будут открыты в новогоднюю ночь

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