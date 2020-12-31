Психологи рассказали, как подвести итоги года и поставить новые цели

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Клинический психолог Александра Кондрахина посоветовала в последний день уходящего года зафиксировать на бумаге самые важные события, которые произошли за 12 месяцев, передает News.ru.

Она рассказала, что момент записи событий из жизни помогает человеку поднять самооценку. При этом с негативными ситуациями все происходит наоборот, и во время их фиксации человек освобождается от неприятных эмоций, уточнила психолог.

Чтобы правильно подвести итоги уходящего года, специалист рекомендовала подготовить несколько больших листов формата A4. На одном из них она посоветовала яркой ручкой написать "Мои достижения". На нем нужно перечислить все положительные события уходящего года, уточнила Кондрахина.

Второй лист, по ее словам, следует подписать фразой "Со мной произошло..., зато я..." и указать в нем негативные события, после чего определить, к чему они привели. Специалист уточнила, что подобный список даст возможность посмотреть на любое обстоятельство в жизни шире.

"Напрягитесь и вспомните, что положительного принесла вам та или иная ситуация, воспринятая вами с негативом. В итоге должны получиться примерно такие предложения: "Я заболел, зато было время поразмыслить о здоровье и пересмотреть свой образ жизни", "Меня уволили, зато я начал заниматься тем, что мне действительно нравится", – пояснила специалист.

Психолог Елена Данилова, в свою очередь, посоветовала не только определить произошедшие за год события, но и поставить на следующий год цели. По ее словам, это позволит человеку справиться с внешними обстоятельствами на пути к мечте.

"Тот, кто не планирует успех, планирует поражение. Эта фраза самым корректным образом отвечает на вопрос о том, зачем вообще что-то задумывать в наше и без того нестабильное время. Все дело в том, что мозг человека, у которого нет целей, не имеет пищи для размышлений о долгосрочных перспективах. В таком случае он начинает искать ее сам, зачастую придумывает несуществующие проблемы и концентрирует внимание на них", – уточнила Данилова.

Она отметила, что при составлении целей на следующий год следует опираться только на личные предпочтения. По ее словам, в противном случае реализация планов не принесет должного удовольствия. Данилова добавила, что после определения целей нужно расписать возможные варианты их реализации.

"Рекомендую написать по пять вариантов реализации задуманного. И для каждого варианта необходимо продумать конкретные шаги. И определить, какие сроки и ресурсы на них понадобятся", – заключила Данилова.

Ранее кандидат психологических наук Юлия Кочетова посоветовала одиноким людям отпраздновать Новый год в интернете. Она подчеркнула, что в социальных сетях можно добавиться в группу или сообщество, участники которых ищут пару для совместной встречи Нового года.

Преподаватель кафедры возрастной психологии имени профессора Обуховой МГППУ Мария Климакова, в свою очередь, посоветовала не расстраиваться, если вдруг в Новый год не найдется компании. Она напомнила, что во всем мире живут семь миллиардов человек, многие из которых также встретят праздник одни.

