В Москве выявили 6 566 случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние сутки в Москве зарегистрировали 6 566 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщили в столичном Оперштабе.

1 697 заболевших COVID-19 госпитализировали за минувшие 24 часа. 560 пациентов находятся на аппарате ИВЛ.

Сообщается, что больше всего заболевших выявлено среди лиц в возрасте от 18 до 45 лет (39,8%). 32,5% заразившихся COVID-19 – люди от 46 до 65 лет, 13,6% – от 66 до 79 лет, 9% – до 18 лет, 5,1% – старше 80 лет.

В Оперштабе отметили, что все пациенты, а также контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.

Всего в России за последние сутки подтвердили 27 747 новых случаев коронавирусной инфекции. Помимо Москвы, больше всех заболевших COVID-19 выявили в Санкт-Петербурге, а также Московской, Нижегородской и Свердловской областях.