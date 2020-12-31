В России выявили 27 747 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В России за последние сутки выявили 27 747 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Оперштаб. В 4 164 (15,0%) из них заболевание протекало без клинических проявлений.
На Москву пришлось 6 566 случаев, на Санкт-Петербург – 3 758, на Московскую область – 1 487, на Нижегородскую область – 501, Свердловскую область – 394, Псковскую область – 392, Ростовскую область – 387, Воронежскую область – 379, Республику Карелия – 366, Архангельскую область – 359, Вологодскую область – 354, Хабаровский край – 341, Крым – 333, Пермский край – 331.
Всего в РФ зарегистрировано 3 159 297 случаев (+0,9%) коронавируса. Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Тыва, Еврейской автономной области, Республике Алтай, Ямало-Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе, Ненецком автономном округе.
За прошедшие 24 часа подтверждено 593 летальных исхода. За весь период по стране от коронавируса умерли 57 019 человек. За прошедшие сутки были выписаны 28 922 человека, за весь период вылечились от коронавируса 2 554 340.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о прогнозируемых сроках окончания пандемии коронавируса. По ее словам, побороть опасный вирус удастся к весне.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее подчеркнула, что большинство субъектов РФ находятся в стадии стабилизации по уровню заболеваемости COVID-19.
Власти Москвы заявили, что победа над пандемией в столице возможна к концу весны
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