Москвичи исполняют мечты подопечных социальных учреждений

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Департамент труда и социальной защиты населения запустил проект "Мы с тобой", в рамках которого москвичи помогают подопечным социальных учреждений осуществить их желания, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На сайте проекта опубликовано 29 историй с заветными мечтами. 10 из них уже сбылись благодаря участию жителей столицы.

Одним из героев проекта стал 11-летний Андрей, который уже несколько лет живет в семейном центре. Мальчик мечтал побывать в аквапарке. Подростку билет "в мечту" купила москвичка Мария Заикина.

13-летняя Лена хотела поплавать с дельфинами. Жительница столицы Мария Яковлева, которая осуществила ее мечту, рассказала, что когда-то тоже об этом мечтала.

Неравнодушные москвичи также уже успели организовать мастер-класс по гриму, экскурсии в пожарную часть и на киностудию "Союзмультфильм". Оставшиеся мечты еще предстоит исполнить.

К примеру, 15-летняя Саша мечтает побывать в мастерской игрушек, а 35-летний Денис с ментальными особенностями хотел бы оказаться на строительной площадке и посидеть в кабине трактора.

Истории, опубликованные на страницах департамента труда и социальной защиты населения, уже увидели более 250 тысяч человек. Поделились ими свыше 10 тысяч пользователей.

Также на сайте проекта можно отправлять открытки его участникам или любому другому человеку. За месяц героям историй пришло более тысячи открыток. Проект "Мы с тобой" продолжится и в январе.

Астрологи называют год Крысы периодом новых возможностей и начинаний. Чтобы загаданное в новогоднюю ночь желание сбылось, астролог Олег Персидский советует озвучивать его в настоящем времени и с благодарностью. Нужно представлять эмоции в тот момент, когда оно сбудется. Необходимо наделить желание положительной энергией. Помнить о том, что нельзя употреблять частицу "не", и четко продумать, как желание будет звучать.

Один из способов загадать желание – написать его на бумажке, свернуть в трубочку и поместить в елочную игрушку. Если желаний много, Персидский советует выписать их на отдельных листочках и положить под подушку. Там они должны пролежать в течение 12 дней.

Если самая сокровенная мечта в Новом году – найти свою любовь, то астролог рекомендует повесить на праздничную ель позолоченное сердце. Кроме того, перед сном в ночь на 1 января можно поставить у изголовья кровати вазу со сладостями. Несколько раз необходимо произнести фразу: "Вся сласть у меня!"