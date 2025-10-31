Эксперт Санина: за прогул рабочей субботы можно получить выговор

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Невыход на смену в рабочую субботу без уважительной причины будет считаться прогулом, заявила РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию Юлия Санина.

Она уточнила, что вид наказания работника зависит от локальных актов компании. Сотрудник может получить замечание, выговор, увольнение, а также лишиться премии.

Россияне работают 6 дней в последнюю неделю октября. Это связано с переносом выходного с 1-го на 3-е ноября из-за празднования Дня народного единства.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб назвала 4-дневную рабочую неделю "очень амбициозной задачей" в России при существующем кадровом дефиците в экономике. Она предложила альтернативу в виде 36-часовой рабочей недели. Такой путь организации труда парламентарий сочла более мягким.