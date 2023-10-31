31 октября, 17:50Общество
Норовирус стал причиной отравления детей на празднике в Уфе
Фото: 123RF/yacobchuk
Норовирус стал причиной отравления девяти несовершеннолетних и одного сотрудника развлекательного центра "Джанго Парк" в Уфе. Об этом рассказали специалисты управления Роспотребнадзора по Башкирии. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале ведомства.
После выявления случаев отравления работу пищеблока на базе центра пришлось приостановить.
"У пострадавших детей и одного сотрудника развлекательного центра обнаружен норовирус", – говорится в публикации.
Ранее сообщалось о массовом отравлении детей на дне рождения в кафе в Уфе. Специалисты Роспотребнадзора вместе с центром эпидемиологии выехали на объект для поиска возможного очага инфекции и определения его границ.
До этого в Перми госпитализировали участников фестиваля детских любительских цирковых коллективов. В больницу попали 20 человек. Медики оценили их состояние как стабильное.
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