Москвичам рассказали о погоде 31 октября

Фото: Агентство "Москва"/Чингаев Ярослав

Во вторник, 31 октября, в столице и области прогнозируется облачная погода без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от 7 до 9 градусов, в Подмосковье – от 6 до 11 градусов.

Скорость южного ветра составит 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни в Москве прогнозируется сентябрьская погода. По его словам, 1 ноября температура воздуха будет соответствовать температурному режиму конца сентября, что бывает крайне редко.

До этого руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, каким будет зимний сезон в России. По мнению синоптика, он окажется противоречивым из-за колебания температур. В целом назвать предстоящую зиму холодной нельзя, поскольку ожидается большое количество оттепелей с мокрым снегом и дождем, однако будут и периоды морозной погоды, предупредил он.



Треть месячной нормы осадков выпала в столице с 27 октября