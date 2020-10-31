Синоптики рассказали о погоде в столице в субботу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В субботу, 31 октября, в столице и Московской области ожидается облачная погода, воздух прогреется до 10 градусов, сообщает портал "Метеоновости".

По прогнозам синоптиков, осадков не ожидается.

"Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 7–9 градусов тепла, по области до плюс 10 градусов. Ветер северо-восточный 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 753 мм ртутного столба", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что московская осень 2020 года может стать рекордно теплой за всю историю наблюдений. По словам синоптиков, в первые два осенних месяца аномалия сезонной температуры воздуха в столице составила плюс 3,6 градуса.

В Гидрометцентре ожидают теплый ноябрь на большей части территории РФ. Средняя месячная температура воздуха на европейской территории страны ожидается на 1–2 градуса выше средних многолетних значений.

