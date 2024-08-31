Петр Потапов рассказал, как найти баланс между реальным и виртуальным миром у ребенка

Фото: Геннадий Михайлов

Современных родителей нередко охватывает паника при виде ребенка с телефоном или планшетом в руках. Однако полностью изолировать детей от гаджетов – уже не выход, считает координатор Совета отцов ВАО Петр Потапов.



"Электронные устройства – это часть нашей реальности, и важно научить детей правильно ими пользоваться, а не демонизировать их", – уверен Петр Потапов.



Как же найти баланс между реальным и виртуальным миром? Потапов посоветовал установить четкие правила и ограничения на использование гаджетов, обсудить их с ребенком и объяснить, почему важно их соблюдать.

Также следует проводить больше времени вместе, заниматься общими делами.

"Семейные прогулки, игры, чтение – все это поможет отвлечься от экранов и укрепить взаимоотношения", – сказал Потапов.

Кроме того, он порекомендовал помочь ребенку найти интересы вне виртуального мира: спортивные секции, творческие кружки, походы с друзьями. Более того, можно научить ребенка безопасности в сети и рассказать о том, какую информацию нельзя разглашать, как распознать мошенников, к кому обратиться за помощью.



"Помните, что дети копируют наше поведение. Если вы сами постоянно "зависаете" в телефоне, то вряд ли сможете научить ребенка чему-то другому", – добавляет Петр Потапов.

Ранее глава Коми Владимир Уйба предложил ограничить доступ к интернету для детей и подростков. Как считает руководитель региона, игровая зависимость, доступ к опасным сайтам и сомнительные знакомства в интернете приводят к трагедиям. Уйба отметил, что уроков информатики или дополнительных кружков для получения базовых навыков достаточно. Он также добавил, что оставил бы только профессиональный и научный интернет.

